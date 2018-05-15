اليوم.. مطران سمالوط بالمنيا يصلي قداس جنازة "شهداء داعش"
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:55 ص
إيريني صفوت
قال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط بالمنيا، إن رفات "شهداء ليبيا" ستبقى في الكنيسة إلى الصباح ثم تقام الصلوات الساعة 10 صباح اليوم، وستقام جنازة الشهداء صباحًا، برئاسة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها، وعدد من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، قبل أن يتم وضع جثامينهم في المزار الذي أعد لهم خصيصًا بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور في سمالوط، وهى مسقط رأس معظم الضحايا.
وأضاف وكيل المطرانية، في تصريحات صحفية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل بمطار القاهرة الدولي، رفات شهداء الأقباط الـ20 الذين استشهدوا في ليبيا، على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وكان برفقته الأنبا بفنتيوس مطران سمالوط وتوابعها.