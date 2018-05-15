اليوم.. مطران سمالوط بالمنيا يصلي قداس جنازة "شهداء داعش"

قال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط بالمنيا، إن رفات "شهداء ليبيا" ستبقى في الكنيسة إلى الصباح ثم تقام الصلوات الساعة 10 صباح اليوم، وستقام جنازة الشهداء صباحًا، برئاسة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها، وعدد من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، قبل أن يتم وضع جثامينهم في المزار الذي أعد لهم خصيصًا بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور في سمالوط، وهى مسقط رأس معظم الضحايا.



