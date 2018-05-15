مساعد وزير العدل: حرق وإتلاف 57 محكمة في الفترة من 2011 إلى 2013



وأضاف "محجوب" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن الوزارة وضعت خطة للمحاكم التي يمكن إصلاحها سريعا، ولكن بعض المباني أتلفت بالكامل، وبالتالي سوف يتم بناءها بالكامل.



ولفت إلى أنه تم ترميم وإعادة تأهيل 41 محكمة، بمبالغ ضخمة، وحاليا يتم إعادة تأهيل مجموعة محاكم أخرى.

قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، إنه في الفترة من 2011 إلى 2013، تم حرق وإتلاف 57 محكمة، ما أدى إلى عدم صلاحية المحاكم.