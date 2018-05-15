مصدر كنسي: استدعاء شخص من كل أسرة شهيد لاستلام رفات ضحايا داعش

قال مصدر كنسي بالمنيا، إن المطرانية استدعت شخصًا واحدًا من أقارب الشهداء لاستلام الرفات عند وصولها للمحافظة.





وأكد المصدر، أن أهالي الشهداء تعاونوا في نظام بشكل جيد، وذلك لتنظيم استلام الجثامين، حتى لا يحدث هرج أثناء وصولهم للكنيسة.





وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صلوات الجنازة، بمشاركة عدد من أساقفة المجمع المقدس، ولفيف من الشمامسة والكهنة.



