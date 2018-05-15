محلل: الإدارة الأمريكية تريد أن تحقق جميع أحلام إسرائيل بالقدس

قال هاني المصري، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك رسائل أمريكية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، منها تبني الرواية الصهيوينة للصراع، من خلال الحديث عن أن القدس جزء من إسرائيل، وكذلك فرض الحل الإسرائيلي على الفلسطينيين.





وأضاف المصري، خلال التغطية الإخبارية الخاصة التي تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامية لينا مسلم، أنه انتقلت الإدارة الأمريكية للبحث عن تسوية لحل النزاع العربي الاسرائيلي، إلى العمل لصالح إسرائيل سواء بالمستوطنات وقضية الاجئين والوضع الأومنى لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الإدارة الامريكية تريد أن تحقق جميع أحلام إسرائيل بالقدس.



