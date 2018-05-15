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محلل: الإدارة الأمريكية تريد أن تحقق جميع أحلام إسرائيل بالقدس

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:25 ص
محلل: الإدارة الأمريكية تريد أن تحقق جميع أحلام إسرائيل بالقدس
هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي
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الفجر
 
قال هاني المصري، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك رسائل أمريكية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، منها تبني الرواية الصهيوينة للصراع، من خلال الحديث عن أن القدس جزء من إسرائيل، وكذلك فرض الحل الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأضاف المصري، خلال التغطية الإخبارية الخاصة التي تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامية لينا مسلم، أنه انتقلت الإدارة الأمريكية للبحث عن تسوية لحل النزاع العربي الاسرائيلي، إلى العمل لصالح إسرائيل سواء بالمستوطنات وقضية الاجئين والوضع الأومنى لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الإدارة الامريكية تريد أن تحقق جميع أحلام إسرائيل بالقدس.

وكان آلاف الفلسطينيين احتشدوا قرب حدود القطاع مع إسرائيل في وقت سابق، الاثنين، في اليوم قبل الأخير من الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أسابيع، وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على الأشخاص داخل الخيام، التي نصبت على طول الحدود.
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