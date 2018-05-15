القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والعين اليوم الثلاثاء 15-5-2018 بدوري أبطال آسيا

يواجه فريق الدحيل القطري، نظيره العين الإماراتي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري حسين الشحات، اليوم الثلاثاء 15-5-2018 على ملعب "عبدالله بن خليفة" في تمام الساعة 5:30 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 2 HD، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، وتعليق يوسف سيف.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الدحيل على العين بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.