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القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والعين اليوم الثلاثاء 15-5-2018 بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:35 ص
القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والعين اليوم الثلاثاء 15-5-2018 بدوري أبطال آسيا
العين الإماراتي
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أحمد عصام
 

 

يواجه فريق الدحيل القطري، نظيره العين الإماراتي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري حسين الشحات، اليوم الثلاثاء 15-5-2018 على ملعب "عبدالله بن خليفة" في تمام الساعة 5:30 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 2 HD، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، وتعليق يوسف سيف.

 

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الدحيل على العين بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

المزيد عن: رياضة دوري ابطال آسيا حسين الشحات القنوات الناقلة الدحيل الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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