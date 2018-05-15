موعد مباراة الدحيل والعين اليوم الثلاثاء 15-5-2018 بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:29 ص
أحمد عصام
يستضيف فريق الدحيل القطري، نظيره فريق العين الإماراتي،
المحترف بين صفوفه الدولي المصري حسين الشحات، اليوم الثلاثاء 15-5-2018 على ملعب
"عبدالله بن خليفة" في تمام الساعة 5:30 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من
بطولة دوري أبطال آسيا.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت 2 HD،
مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، وتعليق يوسف سيف.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الدحيل على
العين بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
المزيد عن: رياضة دوري أبطال آسيا حسين الشحات اليوم الثلاثاء العين الدحيل الأخبار الرياضية أخبار الرياضة