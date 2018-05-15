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ستيفاني صليبا تحمس جمهورها بصورة من كواليس "فوق السحاب"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:15 ص
ستيفاني صليبا تحمس جمهورها بصورة من كواليس فوق السحاب
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شيماء عطية
 

حمست الفنانة والإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبا، جمهورها بنشر صورة جديدة لشخصية "تاليا" التي تلعبها في أول دور لها في الدراما المصرية في مسلسل "فوق السحاب" والذي تشارك في بطولته إلى جوار النجم هاني سلامة.

‏وغردت "ستيفاني" عبر "تويتر": "بعرّفكن على "تاليا" من مسلسل ⁧‫فوق السحاب‬⁩ ما فيني خبّركن أكتر، لأن بعد كم يوم رح تعرفوا كل شي رمضان ٢٠١٨‬⁩".

"فوق السحاب" بطولة هانى سلامة واللبنانية ستيفاني صليبا، تأليف حسان دهشان، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز إنتاج شركة Synergy - تامر مرسي.


ستيفاني صليبا تحمس جمهورها بصورة من كواليس "فوق السحاب"
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