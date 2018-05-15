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اتحاد الكرة: أزمة مرتضى وفرج عامر ستنتهي عقب نهاية كأس مصر

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:12 ص
اتحاد الكرة: أزمة مرتضى وفرج عامر ستنتهي عقب نهاية كأس مصر
مرتضى منصور وفرج عامر
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الفجر الرياضي
 

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن أزمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس فرج عامر رئيس سموحة، ستنتهي عقب مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر، والتي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب.

 

وقال سويلم، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن عقب نهاية المباراة ستنتهي الخلاف الذي دار بين رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور والمهندس فرج عامر رئيس سموحة، مؤكداً أن العلاقة ستكون طيبة بينهم اليوم.

 

ويلتقي فريقي الزمالك وسموحة في السابعة مساء اليوم، بإستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

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