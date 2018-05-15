"الجفري": يجب رضع أولادنا أن القدس أرضنا



وأضاف "الجفري" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن الدعاء له أثر في السماء، وأثر في الأرض.



وشدد على أن القدس ليست قضية الفلسطينيين، بل قضية كل المسلمين والمسيحيين، ويجب أن نرضع أولادنا أن القدس أرضنا.

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه طالما عجزت الحكومات في قضية القدس، بسبب ما نحن فيه، فهناك أشياء لا نعجز عنها وأولها الدعاء لله أن يوقظ الأمة، وينصر المقاومين في كل مكان.