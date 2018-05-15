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"الجفري": يجب رضع أولادنا أن القدس أرضنا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 03:59 ص
الجفري: يجب رضع أولادنا أن القدس أرضنا
الحبيب علي الجفري
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نعيم يوسف
 
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه طالما عجزت الحكومات في قضية القدس، بسبب ما نحن فيه، فهناك أشياء لا نعجز عنها وأولها الدعاء لله أن يوقظ الأمة، وينصر المقاومين في كل مكان.

وأضاف "الجفري" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن الدعاء له أثر في السماء، وأثر في الأرض.

وشدد على أن القدس ليست قضية الفلسطينيين، بل قضية كل المسلمين والمسيحيين، ويجب أن نرضع أولادنا أن القدس أرضنا.
المزيد عن: مصر النهاردة خيري رمضان القدس الحبيب علي الجفري
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