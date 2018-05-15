مهند لاشين يفجرها: سأنتقل للنادي الذي يقدرني ماديا

أكد مهند لاشين لاعب نادي الأسيوطي سبورت، أنه بدأ مسيرته مع الإسماعيلي منذ الثامنة من عمره، مؤكدا أن طارق يحيى المدير الفني السابق للدراويش ضمه للفريق الأول حينما وصل إلى 18 سنة.

وقال لاشين في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الإثنين: "وقعت للإسماعيلي على بياض مرتين دون الحصول على أي مقابل مادي، والأسيوطي كان الأكثر جدية في ضمي، ولكن صدمة رحيلي عن الإسماعيلي لم تشغلني كثيراً وصممت على استكمال مشواري".

وأضاف: "إدارة الاسيوطي لم تدخر جهدا في سبيل دعم الفريق، وسيطرة علي ماهر وصرامته وراء نجاحه مع الأسيوطي، ووضعه لضوابط كانت تطبق على كل اللاعبين في أي وقت".

وواصل: "الأهلي كان الأقرب لضمي لكن الزمالك دخل بقوة للحصول على توقيعي، وسأنضم للنادي الذي يقدرني ماديا مع مجلس الإدارة".

وتابع: "سأجتمع مع رئيس النادي لبحث كل العروض بما فيها البرتغالي والإسباني، وأخبرت مسئولي الأسيوطي بالنادي الذي أرغب في اللعب له".