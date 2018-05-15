منح جائزة عالمية لـ"أفروديت العرب" سوزان نجم الدين

منحت جائزه كوتينوس العالميه بالتعاون مع المنظمه الخيريه العالميه (philinathropy international organisation PIO) التابعة للأمم المتحدة، "جائزة المساهمات الخيرية والانسانية" للنجمة سوزان نجم الدين في حفل ضخم أقيم في دبي، كما منحوها لقب "افروديت العرب" الذي عبرت فيه نجم الدين عن سعادتها ومسؤوليتها تجاه مايحمله هذا اللقب من معاني سامية.

وأهدت نجم الدين تلك الجائزة التي اخذت بعدا دوليا وعالميا الى دولة الامارات العربية المتحدة كونها رائدة في هذا المجال وكونها رمزا للحب والعطاء على حد قول سوزان.



وقالت نجم الدين في كلمتها: "سعيدة وفخورة جدا بتلك الجائزة كونها تخص الاعمال الانسانية والخيرية لأنني فعلا اجد سعادتي الحقيقية في هذا المجال، سعادتي التي تكبر كلما استطعت أن أرسم بسمة في قلوب الناس وكلما سنحت لي الفرصة لتقديم المساعدة في اي مجال".



وأضافت: قد ماقدمنا وقد ماعملنا منضلنا مقصرين ولكن كل جائزة وكل تكريم وكل نجاح يحملني مسؤولية اكبر لأقدم أكثر في عالم الفن والانسان لأحافظ على الثقة التي بنيتها مع الناس ولأحافظ على تلك المحبة الغالية التي هي كنز حقيقي لايضاهيه مال ولاثمن.





كما استلمت نجم الدين شهادة تقدير وجائزة افضل منتج طبيعي من مستحضرات التجميل "فيرفي" والحائز على شهادة الميزوا ٢٠١٥ كونها راعية وسفيرة لهذا البراند في الشرق الاوسط.



ومن الجدير بالذكر أن نجم الدين نالت مؤخرًا جائزة تكريمية خاصة من مهرجان سينما الشباب في سوريا، كما نالت جائزة أفضل ممثلة عربية لعام٢٠١٨ ضمن حفل توزيع جوائز الميوريكس دور في لبنان. والذي أثارت طلتها فيه جدلا واسعا في السوشل ميديا. انتهت بإجماع كبير على حب تلك النجمة التي تبني مشوارها الفني والانساني بخطوات واثقة وبكثير من الدقة والاحتراف.



