خالد مرتجي يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة كمبالا

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن حرص رئيس بعثة النادي الأهلي في أوغندا خالد مرتجي، على تحفيز لاعبي فريق الكرة قبل انطلاق المران الأخير على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن خالد مرتجي تواجد فى ملعب مانديلا لمؤازرة الفريق قبل المباراة وتحفيز اللاعبين والاطمئنان على الاستعدادات لمباراة الأهلي مع كمبالا سيتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كمبالا سيتي المرتقبة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.