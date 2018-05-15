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الحلقة 117 من مسلسل أرطغرل الجزء الرابع على قناة تي آر تي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:43 ص
الحلقة 117 من مسلسل أرطغرل الجزء الرابع على قناة تي آر تي
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الفجر الفني
 

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.


ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى ترددات القنوات التي تعرض المسلسل.

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