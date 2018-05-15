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علي ماهر: مهند لاشين خليفة عاشور في الأهلي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:35 ص
علي ماهر: مهند لاشين خليفة عاشور في الأهلي
علي ماهر
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أحمد عصام
 

أكد علي ماهر المدير الفني لنادي الأسيوطي سبورت، أن غياب مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق، أثر على الفريق بشكل سلبي في مباراة سموحة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

 

وقال ماهر في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "أنصح مهند بالانتقال للنادي الأهلي، وأنه سيكون إضافة كبيرة للمارد الأحمر، وسيكون خليفة حسام عاشور في خط الوسط".

 

وأضاف: "الزمالك لديه أكثر من لاعب في مركز خط الوسط، وموقف محمد عنتر من الممكن تكراره مع مهند لاشين بسبب العامل المادي الكبير الذي سيطلبه نادي الأسيوطي".

 

وتابع: "سأشاهد مباراة نهائي مصر مع الجهاز الفني الخاص بي لقيادة سموحة في الموسم المقبل، وستكون مباراة صعبة بين الزمالك والفريق السكندري".

 

المزيد عن: مهند لاشين علي ماهر رياضة الأسيوطي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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