مرتضى منصور: أنا ضد رفع أسعار تذاكر المترو
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 03:52 ص
نعيم يوسف
قال المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إنه ضد رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ولا يؤيدها، معقبا: "أنا ضد أن التذكرة تغلى، لأن في يوم من الأيام كنت طالب في الجامعة وكنت استخدم المترو".
وأضاف "منصور" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، أن وزير الشباب والرياضة كان يجب أن يتصدى للشباب الذين قاموا بقطع خط المترو.
وتابع عضو مجلس النواب، أن معظم هؤلاء ليسوا من طلبة الجامعة وليس لهم علاقة بالمترو.
وأضاف "منصور" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، أن وزير الشباب والرياضة كان يجب أن يتصدى للشباب الذين قاموا بقطع خط المترو.
وتابع عضو مجلس النواب، أن معظم هؤلاء ليسوا من طلبة الجامعة وليس لهم علاقة بالمترو.
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