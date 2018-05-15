منذر ريحانة في ٣ أعمال رمضانية مختلفة (صور)

يشارك الممثل الأردني منذر رياحنة، في ثلاث أعمال رمضانية مختلفة هذا الموسم، حيث يلعب شخصية "حسين" في مسلسل "أبو عمر المصري" أمام الفنان أحمد عز، وشخصية "قطري بن الفجاءة" في المسلسل التاريخي "الملهب بن أبي صفرة"، إلى جانب شخصية "رميح" في المسلسل البدوي "ثار غليص".



