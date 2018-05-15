منذر ريحانة في ٣ أعمال رمضانية مختلفة (صور)
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:30 ص
شيماء عطية
يشارك الممثل الأردني منذر رياحنة، في ثلاث أعمال رمضانية مختلفة هذا الموسم، حيث يلعب شخصية "حسين" في مسلسل "أبو عمر المصري" أمام الفنان أحمد عز، وشخصية "قطري بن الفجاءة" في المسلسل التاريخي "الملهب بن أبي صفرة"، إلى جانب شخصية "رميح" في المسلسل البدوي "ثار غليص".
وغرد "رياحنة" عبر "تويتر": "موعدنا في رمضان إن شاء الله.. قربنا كثير، حسين في مسلسل أبو عمر المصري، وقطري بن الفجاءة في مسلسل المهلب بن أبي صفرة، ورميح في المسلسل البدوي ثار غليص".
موعدنا في رمضان إن شاءالله ..قربنا كثير ... #منذر_رياحنه— Monther Rayahneh (@MontherRayahnah) May 14, 2018
#حسين في مسلسل #ابو_عمر_المصري #قطري_بن_الفجاءه في المسلسل التاريخي #المهلب_بن_ابي_صفرة#رميح في المسلسل البدوي #ثار_غليص pic.twitter.com/yFqQ9gCwhD
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