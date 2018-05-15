مدرب الداخلية: صفقة انتقال أحمد علاء للأهلي تاريخية

قال المدير الفنى لفريق الداخلية علاء عبد العال، إن صفقة انتقال أحمد علاء لاعب الفريق للنادي الأهلي تاريخية، متوقعا أنه سينجح مع القلعة الحمراء.

وأضاف "عبد العال" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن المهندس عدلى القيعي ولجنة الكرة بالأهلي استطلعوا رأيي في اللاعب أحمد علاء قبل التعاقد مع اللاعب.

وأوضح أنه اكتشف اللاعب أحمد علاء في مباراة ودية أمام فريق سبورتنج، منوها أن اللاعب أعاد مبلغ 5 آلاف جنيه لنادي جمهورية شبين لكي ينضم لفريق الداخلية.

وأشار "عبد العال" إلى أن اللاعب أحمد علاء سينجح مع الأهلي لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة تتماشى مع طريقة لعب المارد الأحمر.