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الخطيب وآل الشيخ والعبار يستعرضون آخر تطورات مشروع ستاد القرن

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:20 ص
الخطيب وآل الشيخ والعبار يستعرضون آخر تطورات مشروع ستاد القرن
الخطيب وتركي آل الشيخ
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أحمد جمال
 

 

 

انتهى منذ قليل، اجتماع حضره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.

 

وجرى خلال الاجتماع، الاطلاع على آخر الترتيبات الخاصة بمشروع القرن للنادي الأهلي المصري، وعرض التصميمات النهائية والفنية للمشروع استعدادا لبدء التنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية لأرض المشروع.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

 

 

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