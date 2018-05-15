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سلمان خان وجاكلين فرنانديز يختتمان تصوير "Race 3" في جودبور (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:14 ص
سلمان خان وجاكلين فرنانديز يختتمان تصوير Race 3 في جودبور (صور)
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شيماء احمد
 

اختتم النجم الهندي سلمان خان، والنجمة جاكلين فرنانديز، تصوير فيلمهم "Race 3" في ولاية جودبور، حيث عاد الفريق اليوم إلى مدينة مومباي.


الجزء الثالث يضم سلمان خان وجاكلين فرنانديز وأنيل كابور وبوبي ديول ومن إخراج ريمو ديسوزا، ومن المقرر إطلاقه في موسم عيد الفطر المبارك.


وقد شوهد سلمان، في المطار وهو يرتدي تيشرت من علامته التجارية الخاصة "Being Human" مع الجينز، بينما ارتدت جاكلين ملابس كاجول باللون الأبيض.



سلمان خان وجاكلين فرنانديز يختتمان تصوير "Race 3" في جودبور (صور)
سلمان خان وجاكلين فرنانديز يختتمان تصوير "Race 3" في جودبور (صور)
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