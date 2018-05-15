القناة الناقلة لمباراة كمبالا سيتي والأهلي اليوم الثلاثاء 15-5-2018 بدوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي المصري، ضيفا ثقيلا على نظيره كمبالا سيتي الأوغندي، اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في أوغندا، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إذاعة البطولة الإفريقية عبر قنواتها المشفرة.

ومن المقرر أن تقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 1، بنقل اللقاء حصريا، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، وتعليق المصري محمد الكواليني.

يذكر أن النادي الأهلي المصري تعادل مع فريق الترجي التونسي بنتيجة سلبية في الجولة الأولى، بينما تصدر فريق تاونشيب البوتسواني بعد فوزه علي فريق كمبالا سيتي الأوغندي بنتيجة هدف نظيف.