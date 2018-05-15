شبهت بمطربة لبنانية ورفضت العري في الكليبات.. معلومات لا تعرفها عن شيماء سعيد (فيديو)

فاجأت المطربة شيماء سعيد، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الأول بعد قرار ارتداء الحجاب، والذي جاء بعد عامين تقريبًا، من طرح ألبومها الغنائي الأخير، بالتعاون مع شركة "مزيكا"، والذي عادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب.

وفي السطور التالية، نرصد أهم المعلومات عن المطربة شيماء سعيد:-





- تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من قسم صحافة وإعلام، ومن هواياتها الرسم وركوب الخيل.





- عرفها الجمهور بمشاركتها في مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، وفيلم "إسماعيلية رايح جاي" مع محمد فؤاد.





- لوحظ تقارب الشبه في الملامح بينها وبين المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني.





- طرحت ألبومها الغنائي الأول بعنوان "دايبة" عام 2001، وتضمن 10 أغنيات، كتب معظمها الشاعر بهاء الدين محمد.





- تعاونت مع الكثير من أبرز ملحني مصر والوطن العربي، مثل محمد رحيم، وليد سعد، وخالد عز.





- روجت لألبومها الأول، بتصوير فيديو كليب أغنية "ولسة الليالي"، ونال الكليب شهرة واسعة آنذاك.





- أطلقت فيديو كليب آخر بعنوان "آهه"، وظهرت من خلاله بشكل حيوي ومنطلق، إضافة إلى تقديم استعراضات راقصة.





- تعاونت مع الشاعر بهاء الدين محمد، والمحلن وليد سعد، في أغنيتها المنفردة "غدار"، وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.





- أطلقت ألبوم غنائي بعنوان "دلالي" عام 2003، وقامت بتصوير أغنيتي "خدني" و"ده ماله ده" على طريقة الفيديو كليب.





- منذ سنوات، قامت بنشر فيديو كواليس تصوير كليبها "ده ماله ده"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".





- شاركت في غناء أوبريت "القدس هترجع لنا" من كلمات مدحت العدل وألحان رياض الهمشري، وسط 35 من ألمع نجوم الوطن العربي.





- تعاونت مع المخرجة فدوى مواهب، في فيديو كليب بعنوان "ميكس" 2005، تضمن مشاهد من أغانيها المصورة وحفلاتها الغنائية، نشرته عبر موقع "يوتيوب".





- أعلنت خطبتها لرجل الأعمال حسام سعيد، عام 2004 ، ثم أقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.





- تردد أنها اتفقت على خوض فيلم استعراضي، من إخراج د. عصام الشماع، وإنتاج الفنان الراحل سامي العدل، وتم تأجيل المشروع نظراً لانشغالها في أعمال أخرى.





- تغيبت عن الساحة الفنية بعد زواجها، وترددت الأقاويل حول اعتزالها، ثم عادت بطرح كليب "في يومين" بعد ما يقرب من 3 سنوات.





- قامت بإنتاج أغنيتها المصورة "في يومين"، من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان أشرف سالم، وظهر ابنها كموديل في الكليب.





- كشفت أن ابتعادها عن الفن، كان بسبب انشغالها بالأمومة، واهتمامها بتربية نجليها "حسن وحسين"، إضافة إلى رفضها للعري في الكليبات، وتراجع مستوى الساحة الفنية.





- غابت مرة أخرى، ثم عادت عام 2016، بطرح ألبوم "حلم حياتك" من إنتاج شركة مزيكا، واستغرقت تحضيراته أكثر من عامين، وقامت بتصوير أغنية "أحاسيس بنات" في تركيا.





- خاضت تجربة تقديم البرامج مرة واحدة، من خلال عملها كمذيعة في برنامج "ليالي الشرق" عبر التليفزيون المصري عام 2008، لكنها رفضت تقديم موسم ثاني منه.







