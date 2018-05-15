عصام مرعي: البدري الأفضل.. والأسيوطي تفوق على نفسه

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن حسام البدري أفضل مدير فني في مصر حاليا، مؤكدا أن تفوقه هذا الموسم بالأرقام بعد الظهور المميز للأهلي تحت قيادته خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب علة اذاعة نجوم اف ام: "سعيد جدا بمستوى الأسيوطي والذي قدم عروضا جيدة للغاية وتفوق على نفسه مع علي ماهر خلال الموسم المنقضي".

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



