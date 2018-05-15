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عصام مرعي: البدري الأفضل.. والأسيوطي تفوق على نفسه

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:00 ص
عصام مرعي: البدري الأفضل.. والأسيوطي تفوق على نفسه
حسام البدري
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أحمد عبد الحفيظ
 

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن حسام البدري أفضل مدير فني في مصر حاليا، مؤكدا أن تفوقه هذا الموسم بالأرقام بعد الظهور المميز للأهلي تحت قيادته خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب علة اذاعة نجوم اف ام: "سعيد جدا بمستوى الأسيوطي والذي قدم عروضا جيدة للغاية وتفوق على نفسه مع علي ماهر خلال الموسم المنقضي".

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


المزيد عن: علي ماهر عصام مرعي رياضة حسام البدري الأهلي الأسيوطي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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