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خبير تغذية يحذر: الإفطار على قهوة وسيجارة قد يؤدي للوفاة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:01 ص
خبير تغذية يحذر: الإفطار على قهوة وسيجارة قد يؤدي للوفاة
الدكتور مصطفى ساري
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نعيم يوسف
 
حذر الدكتور مصطفى ساري، خبير التغذية، الصائمين من الإفطار على "سيجارة"، و"كوب قهوة" أو "نسكافية"، موضحا أن الكافايين، والنيكوتين يكونان خطرا كبيرا على صحة الإنسان، موضحا أنها يمكن تؤدي للوفاة.

وأضاف "ساري"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن هذا الأمر يؤدي إلى لزوجة الدم، ويؤثر تأثيرا سلبيا.

كما حذر أيضا من تأخير الإفطار، أو النوم بعد الإفطار مباشرة، موضحا أنها تؤدي لفقدان النشاط البدني والذهني.

وأشار إلى أن الإفطار على المياه الغازية تمنع امتصاص المعادن والفيتامينات الموجود في الطعام.
المزيد عن: رمضان خبير تغذية القاهرة والناس الإفطار‎
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