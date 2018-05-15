ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. كيف التقت سونام كابور وماهيرا خان في مهرجان كان ؟

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:49 ص
شاهد.. كيف التقت سونام كابور وماهيرا خان في مهرجان كان ؟
طباعة
شيماء احمد
 

التقت النجمة الهندية سونام كابور، بالنجمة الباكستانية ماهيرا خان، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018.

وشارك الثنائي بعض لحظات الصداقة الحميمية حيث احتضنت سونام ماهيرا وقبلتها، ويدل هذا على أن الصداقة بين النجوم لا حدود لها.


وبينما تحضر سونام المهرجان للمرة التاسعة، تشارك فيه ماهيرا للمرة الأولى، مثلما شاركت لأول مرة في بوليوود مع النجم شاروخان في فيلم "Raees".


شاهد.. كيف التقت سونام كابور وماهيرا خان في مهرجان كان ؟
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا ماهيرا خان فن سينما سونام كابور دراما بوليوود الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 1:30:01 AM