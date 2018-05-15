شاهد.. كيف التقت سونام كابور وماهيرا خان في مهرجان كان ؟

وشارك الثنائي بعض لحظات الصداقة الحميمية حيث احتضنت سونام ماهيرا وقبلتها، ويدل هذا على أن الصداقة بين النجوم لا حدود لها.





وبينما تحضر سونام المهرجان للمرة التاسعة، تشارك فيه ماهيرا للمرة الأولى، مثلما شاركت لأول مرة في بوليوود مع النجم شاروخان في فيلم "Raees".



