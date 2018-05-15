عاجل.. تقارير: ميكل أرتيتا مديرا فنيا لأرسنال الإنجليزي خلفا لـ"فينجر"

ذكرت تقارير إنجليزية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال استقرت على تعيين الإسباني ميكل أرتيتا، مديرا فنيا للجانرز خلفا للفرنسي أرسين فينجر.

وأكدت التقارير أن الإدارة توصلت لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع "أرتيتا" البالغ من العمر 36 عاما، والذي لعب للمدفعجية في الفترة من 2011 وحتى 2016.

وكان أرسين فينجر أعلن في وقت سابق، أنه حان الوقت للراحة وترك أرسنال بعد فترة طويلة، حقق خلالها إنجازات كبيرة مع النادي الإنجليزي.