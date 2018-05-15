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الغرف التجارية بأسوان تكشف تفاصيل معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:54 ص
الغرف التجارية بأسوان تكشف تفاصيل معارض أهلا رمضان بالمحافظة
محمد أبو القاسم
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أمنية فوزي
 
قال محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إنه يوجد تخفيض من 15% إلى 20% على السلع في منافذ "أهلًا رمضان" في أسوان.

وأضاف "أبو القاسم"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء الإثنين، أنهم افتتحوا في كل مركز من مراكز أسوان معرض"أهلًا رمضان"، وأنه تم اختيار العارضين في المعرض باشتراطات خاصة.

وأشار إلى أن أسوان تمتاز بأجود أنواع البلح المستخدم في شهر رمضان، وأسعاره تتراوح من 20 إلى 50 جنيه على حسب الجودة.
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