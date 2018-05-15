ليالي ثقافية وفنية تنظمها "ثقافة الغربية" احتفالا بشهر رمضان





فى إطار استعداد الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بشهر رمضان الكريم، أعدت الإدارة العامة لثقافة الغربية برنامج ثقافي وفني على مدار 10 أيام للاحتفال بليال رمضان فى السرادق المقام أمام المركز الثقافي بمدينة طنطا بداية من 21 وحتى نهاية مايو الجارى، تتضمن لقاءات ثقافية حول قيم التسامح فى المجتمع، الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ المصرى، وثقافة الحوار، الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان والاستعانة بأبطال صنعوا التاريخ فى هذة المناسبة، وعروض فرق طنطا وكفر الزيات وغزل المحلة للموسيقي العربية والإنشاد الدينى، وفرق الفنون الشعبية، وأمسيات شعرية مع شعراء وأدباء الغربية، بالاضافة إلى فنون مسرح العرائس والأراجوز، وعروض المسرح والسينما.





كما نظمت "الغربية" مسابقات ثقافية فى مجال كتابة القصة والشعر حول بطولات شهداء محافظة الغربية فى مواجهة الإرهاب، مسابقات فنية في الإنشاد الدينى والابتهالات، بالاضافة الى القوافل الثقافية بقرية سجين مركز قطور، قرية فيشا سليم مركز طنطا تستهدف المواطنين البسطاء في القرى والنجوع والمدن الصغيرة التي لا يوجد بها أي منفذ ثقافي سوى بيت أو قصر الثقافة.





وعلى التوازى الاحتفال بجميع مواقعها الثقافية من خلال احتفالات عروض فنية وثقافية وموسيقي عربية وإنشاد ديني وآلات وفنون شعبية ومعارض وورش للفنون التشكيلية وورش للمواهب وذوي الاحتياجات الخاصة على مدى أيام الفاعليات.



