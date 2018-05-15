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"زراعة بني سويف" تشن حملة قومية للقضاء على الفئران والقوارض (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:45 ص
زراعة بني سويف تشن حملة قومية للقضاء على الفئران والقوارض (صور)
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احمد فتحى الدسوقي
 
دشنت مديرية الزراعة ببني سويف، الحملة القومية للقضاء على القوارض والفئران، اليوم، وذلك عقب انتهاء حصاد محاصيل الموسم الشتوي، للحفاظ على الإنتاج القومي منها.

وتضمنت الحملة، خلط 1.5 طن ذرة مجروشة مع 15 كيلو فوسفيد الزنك الخام، بـ23 كيلو زيت طعام، وتوزيعه على الجمعيات بإدارة بني سويف الزراعية، تمهيدا لتوزيعها على بؤر الإصابة بالقوارض والفئران.

بدأت الحملة، بالتعاون مع الإدارة الزراعية، بإشراف المهندس عمر حسن، وكيل الوزارة، والمهندس مصطفى راشد مدير عام الشؤون الزراعية.
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