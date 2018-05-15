حمودية يصرح: "ربي عطانا على قد قلوبنا" (فيديو وصور)





أكد مروان حمودية الرئيس المؤقت للنادي الإفريقي، على أن العمل بالنادي كان بالأساس على مهمة إخراج الفريق من الأزمة الإيدارية قبل البحث عن التتويجات.





كما توجه حمودية بالشكر إلى كافة لاعبي الفريق، الذين إعتبرهم "رجالا"، على حد تعبيره، لأنهم قاموا بالتضحية مه ناديهم الذي عانى من ظروف مادية صعبة.





مروان حمودية قال: "ربي عطانا على قد قلوبنا"، دون أن لا ينسى شكر كل من الممرن الحالي كمال القلصي و الممرن الذي سبقه برتران مارشان، على ما بذلاه من مجهودات من أجل بناء الفريق.





و يذكر أن تصريحات حمودية، جاءت إثر تتويج فريقه بكأس تونس لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي، يوم أمس الأحد 13 ماي 2018 على النجم الرياضي الساحلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الأولمبي برادس.