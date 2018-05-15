نجم الزمالك السابق: الإبقاء على خالد جلال "قرار متسرع"

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن قرار الإبقاء على خالد جلال مديرا فنيا للزمالك الموسم المقبل، جاء متسرعا من قبل مرتضى منصور، خاصة بعد الفوز الكبير على الإسماعيلي بكأس مصر، والذي صادف عدم التوصل لاتفاق مرضي مع جروس المدير الفني الأجنبي.

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب على إذاعة نجوم اف ام: "رئيس الزمالك أعلن استمرار خالد جلال (من فرحته) بالفوز على الإسماعيلي".

وأردف: "بكل تأكيد أتمنى التوفيق لجلال مع الزمالك الفترة المقبلة، أتوقع له النجاح خاصة وأنه استطاع التغيير من أداء اللاعبين داخل الملعب".