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أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم "حكايات ART" في رمضان (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:28 ص
أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم حكايات ART في رمضان (صور)
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أحمد رمضان متولي
 

في إطار استعداداتها النهائية لشهر رمضان الكريم، اختارت قنوات ART 10 مسلسلات من أحدث إنتاجات الدراما العربية لعرضها على قنوات الحكايات.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، أن قنوات ART حريصة كل عام على تقديم باقة متنوعة من المسلسلات لإرضاء كافة أذواق الأسرة المصرية والعربية.

وأشارت إلى أنه تم التعاقد على عرض مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، محمد رياض، ومسلسل "فوق السحاب" لهاني سلامة، ومسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى فهمي، ومسلسل "أمر واقع" بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر ونبيل الحلفاوي، ومسلسل "الرحلة" بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، وكذلك مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد آمين وريم مصطفى.

ولمراعاة التنوع، قالت الفنانة صفاء أبو السعود، أنه تم التعاقد على عرض المسلسل التاريخي "هارون الرشيد" بطولة قصي خولي، عابد فهد، كندة حنا، والمسلسل السوري "فوضى" بطولة سلوم حداد، عبد المنعم عمايري، فادي صبيح، ومسلسل "الهيبة ـ العودة" بطولة تيم الحسن، نيكول سابا ومنى واصف، بالإضافة إلى المسلسل الخليجي "الوصايا العشر" بطولة هيفاء حسين وعبد المحسن النمر.

أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم "حكايات ART" في رمضان (صور)
أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم "حكايات ART" في رمضان (صور)
أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم "حكايات ART" في رمضان (صور)
أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم "حكايات ART" في رمضان (صور)
أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم "حكايات ART" في رمضان (صور)
أبرزهم ياسر جلال وهاني سلامة.. صفاء أبو السعود تكشف نجوم "حكايات ART" في رمضان (صور)
المزيد عن: ياسر جلال مسلسل صفاء ابو السعود رمضان رحيم lلفجر الفني art
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