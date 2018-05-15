أبرز أخبار التوك شو الاثنين 14/5/2018: نظام الأجر المكمل لرفع الأجور وأصداء نقل سفارة أمريكا للقدس
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:34 ص
أمنية فوزي - رقية جمال - ندى محمد - داليا الحسين -
أمنية فوزي - رقية جمال - ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - جهاد جمال - هدي عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
مفاجأة في طقس أول أيام شهر رمضان
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم ربيعي معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود انخفاض للسحب وغياب للشمس في معظم فترات النهار، مشيرا إلى أن هناك توقعات بنشاط طفيف للرياح على أغلب الأنحاء غدا الثلاثاء، لكنه لن يصل لحد العاصفة.
الضرائب: 15 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية (فيديو)
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيزيد من حل الأزمة التي كانت موجودة بهذا الشأن في الماضي، لافتا إلى أنه تم تقديم أكثر من 15 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية مؤخرًا ومنتظر زيادتها بعد إقرار القانون.
"جبرائيل" عن عودة رفات شهداء مذبحة سرت: مصر حريصة على استرداد كرامة أبنائها
قال المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، إن عودة رفات الأقباط المصريين شهداء مذبحة سرت بليبيا، فخر لمصر والمصريين، خاصة مع بداية شهر رمضان الكريم، مؤكدًا على أن مصر حريصة على أولادها واسترداد كرامتها.
الخارجية الفلسطينية: ما حدث اليوم يستوجب على الدول العربية التحرك الفوري
قال السفير تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ما حدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستوجب على الدول العربية التحرك الفوري لمعارضة نقل السفارة الأمريكية.
البحوث الفلكية: شهر رمضان لن يشهد ظواهر فلكية غريبة هذا العام
قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه يمكنهم التنبؤ بموعد الكسوف والخسوف لسنوات قادمة، منوها أن وجود الغبار بصورة كثيفة في السماء يحيل رؤية الهلال، مؤكدا أن شهر رمضان لن يشهد ظواهر فلكية غريبة هذا العام.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يكشف تفاصيل نظام الأجر المكمل لرفع الأجور
كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل نظام الأجر المكمل لرفع الأجور، قائلًا إن قانون الخدمة المدنية نظم هذا النظام في عدة مواد، موضحًا أن الأجر الوظيفي يتكون من عدة بنود؛ الأجر الأساسي للموظف، والعلاوات الخاصة، والعلاوات الدورية، والعلاوات التشريعية.
عمرو أديب مشيدًا بوزير النقل: "راجل.. ومبسوط منه"
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وتحمله لمسئولية قراره بتحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق، وحرصه على التواجد وسط المواطنين.
خالد أبوبكر: وصول الدعم لغير مستحقيه "فلوس حرام" (فيديو)
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مساواته بموظف الحكومة ظلم قائلًا: "مش معقول أنا أدفع لتر البنزين زي موظف الحكومة"، مناشدًا الحكومة بايجاد حل حتى لا يتساوى مرتفعي الدخول مع محدودي الدخل، مستكملًا: "فلوس الدعم التي تدفع لغير مستحقيه فلوس حرام".
خالد أبوبكر: قرار زيادة تذاكر المترو لم يكن هينًا
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن قرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر المترو لم يكن هينًا.
حازم أبو شنب: مصر لم تنتظر طلبًا فلسطينيًا لفتح معبر رفح
قال السفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح، إن "مصر لم تنتظر طلبا فلسطينيا لفتح معبر رفح ولكنها اتخذت المبادرة لرفع المعاناة عنا"، مشيرا إلى أن الجميع سيعمل على حشد العالم للوقوف ضد قرارات أمريكا المعادية للشعب الفلسطيني.
"الأزهر": نرفض نقل سفارة أمريكا للقدس.. وإسرائيل دولة استعمارية ومغتصبة للأرض الفلسطينية
أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على دعم الأزهر للقضية الفلسطينية، مؤكدا على رفضه لنقل سفارة أمريكا للقدس.
وزير النقل: احتجاج المواطنين على زيادة سعر تذكرة المترو أمر غير مبرر (فيديو)
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه يتفهم "زعل المواطنين"، لكن ما حدث يوم السبت من اعتراض في محطة المترو أمر غير مبرر، معقبًا: "أه الناس زعلانة، ما فيش حد الحاجة هتغلى عليه، ومش هيزعل".
طارق شوقي: "الطفل بيكون مقبل على التعليم.. والمنظومة بتدمره" (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "أنا مش جاي أمشي المركب زي ما هى، دي أكبر جريمة ممكن أعملها، الطفل بيكون مقبل على التعليم، وبيدخل منظومة تعليمية سيئة تؤدي إلى تدميره".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
مفاجأة في طقس أول أيام شهر رمضان
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم ربيعي معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود انخفاض للسحب وغياب للشمس في معظم فترات النهار، مشيرا إلى أن هناك توقعات بنشاط طفيف للرياح على أغلب الأنحاء غدا الثلاثاء، لكنه لن يصل لحد العاصفة.
الضرائب: 15 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية (فيديو)
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيزيد من حل الأزمة التي كانت موجودة بهذا الشأن في الماضي، لافتا إلى أنه تم تقديم أكثر من 15 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية مؤخرًا ومنتظر زيادتها بعد إقرار القانون.
"جبرائيل" عن عودة رفات شهداء مذبحة سرت: مصر حريصة على استرداد كرامة أبنائها
قال المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، إن عودة رفات الأقباط المصريين شهداء مذبحة سرت بليبيا، فخر لمصر والمصريين، خاصة مع بداية شهر رمضان الكريم، مؤكدًا على أن مصر حريصة على أولادها واسترداد كرامتها.
الخارجية الفلسطينية: ما حدث اليوم يستوجب على الدول العربية التحرك الفوري
قال السفير تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ما حدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستوجب على الدول العربية التحرك الفوري لمعارضة نقل السفارة الأمريكية.
البحوث الفلكية: شهر رمضان لن يشهد ظواهر فلكية غريبة هذا العام
قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه يمكنهم التنبؤ بموعد الكسوف والخسوف لسنوات قادمة، منوها أن وجود الغبار بصورة كثيفة في السماء يحيل رؤية الهلال، مؤكدا أن شهر رمضان لن يشهد ظواهر فلكية غريبة هذا العام.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يكشف تفاصيل نظام الأجر المكمل لرفع الأجور
كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل نظام الأجر المكمل لرفع الأجور، قائلًا إن قانون الخدمة المدنية نظم هذا النظام في عدة مواد، موضحًا أن الأجر الوظيفي يتكون من عدة بنود؛ الأجر الأساسي للموظف، والعلاوات الخاصة، والعلاوات الدورية، والعلاوات التشريعية.
عمرو أديب مشيدًا بوزير النقل: "راجل.. ومبسوط منه"
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وتحمله لمسئولية قراره بتحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق، وحرصه على التواجد وسط المواطنين.
خالد أبوبكر: وصول الدعم لغير مستحقيه "فلوس حرام" (فيديو)
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مساواته بموظف الحكومة ظلم قائلًا: "مش معقول أنا أدفع لتر البنزين زي موظف الحكومة"، مناشدًا الحكومة بايجاد حل حتى لا يتساوى مرتفعي الدخول مع محدودي الدخل، مستكملًا: "فلوس الدعم التي تدفع لغير مستحقيه فلوس حرام".
خالد أبوبكر: قرار زيادة تذاكر المترو لم يكن هينًا
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن قرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر المترو لم يكن هينًا.
حازم أبو شنب: مصر لم تنتظر طلبًا فلسطينيًا لفتح معبر رفح
قال السفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح، إن "مصر لم تنتظر طلبا فلسطينيا لفتح معبر رفح ولكنها اتخذت المبادرة لرفع المعاناة عنا"، مشيرا إلى أن الجميع سيعمل على حشد العالم للوقوف ضد قرارات أمريكا المعادية للشعب الفلسطيني.
"الأزهر": نرفض نقل سفارة أمريكا للقدس.. وإسرائيل دولة استعمارية ومغتصبة للأرض الفلسطينية
أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على دعم الأزهر للقضية الفلسطينية، مؤكدا على رفضه لنقل سفارة أمريكا للقدس.
وزير النقل: احتجاج المواطنين على زيادة سعر تذكرة المترو أمر غير مبرر (فيديو)
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه يتفهم "زعل المواطنين"، لكن ما حدث يوم السبت من اعتراض في محطة المترو أمر غير مبرر، معقبًا: "أه الناس زعلانة، ما فيش حد الحاجة هتغلى عليه، ومش هيزعل".
طارق شوقي: "الطفل بيكون مقبل على التعليم.. والمنظومة بتدمره" (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "أنا مش جاي أمشي المركب زي ما هى، دي أكبر جريمة ممكن أعملها، الطفل بيكون مقبل على التعليم، وبيدخل منظومة تعليمية سيئة تؤدي إلى تدميره".