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عاجل.. الشاطر: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم عالمي بديلا لـ"أزارو"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:28 ص
عاجل.. الشاطر: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم عالمي بديلا لـأزارو
وليد أزارو
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الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي النادي الأهلي يبحثون عن مهاجم عالمي، لدعم صفوفه، خلال الموسم المقبل، خاصة في حالة احتراف مهاجم الفريق، المغربي وليد أزارو، بالإضافة إلى عدم استعادة مروان محسن لمستواه المعروف قبل الإصابة.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع المدير الفنى للفريق حسام البدري بدأو في البحث عن التعاقد مع مهاجم عالمي لدعم صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتابع نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، أن لجنة الكرة بالقلعة الحمراء رصدت مبلغا ماليا كبيرا للتعاقد مع المهاجم العالمي.

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