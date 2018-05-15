للعام السابع على التوالي.. عادل إمام يسعى لصدارة السباق الرمضاني بـ"عوالم خفية"

للعام السابع على التوالي،

قصة "عوالم خفية"



قصة المسلسل تدور أحداث العمل حول كاتب صحفي شهير يٌدعى هلال كامل، تقع تحت يديه وثائق خطيرة يتورط فيها عددد من المسؤلين في الدولة بقضايا فساد، وبعد نشره لهذه الوثائق يدخل في أزمات تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.







خلطة جديدة وعرض حصري يتعاون الزعيم هذا الموسم، مع ثلاثة مؤلفين شباب هم أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، بعد نجاحهم العام الماضي في كتابة الجزء الثالث من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" مع الفنانة داليا البحيري.







ويأتي ذلك بعد استغناء الزعيم عن خدمات السيناريست تامر معاطي والذي قدمه معه ست مسلسلات في ست مواسم متتالية، وذلك بعد تراجعهما معًا الموسم الماضي.





وتنتج المسلسل شركة ماجنوم للإنتاج والتوزيع الفني والسينمائي، والتي يملكها ابن الزعيم المخرج رامي إمام والمنتج هشام تحسين، بعد انتهاء التعاقد مع شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والتي قدموا من خلال تعاونهم على مدار ست سنوات في الفترة من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٧، مسلسلات: "فرقة ناجي عطا الله، العراف، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه، وعفاريت عدلي علام".





ولأول مرة، يُعرض المسلسل بشكل حصري على التليفزيون السعودي، إلى جانب عرضه على فضائية cbc فقط داخل مصر.





المواهب الشابة التي يقدمها الزعيم

وكعادة الزعيم، إعطاء الفرص للمواهب الشابة للظهور في مسلسلاته، فيشارك هذا العام الفنان الشاب محمود حجازي بعد نجاحه العام الماضي في مسلسل "كفر دلهاب"، ثم مشاركته في بطولة مسلسل "أبو العروسة" خارج السياق الرمضاني، كما تحقق الفنانة الشابة هبة مجدي حلمها بالوقوف أمام الزعيم لأول مرة في المسلسل، والتي تلعب فيه دور صحفية شابة.





ويجسد دور أبناء الزعيم الفنانة بشرى والفنان طارق صبري، وتقوم بالبطولة النسائية أمام الزعيم الفنانة رانيا فريد شوقي بعد اعتذار داليا البحيري وليلى علوي وأنوشكا عن المشاركة في العمل.









أبزرهم سمير غانم.. مفاجآت في انتظار المشاهدين

يفاجئ الزعيم عشاقه هذا العام بمشاركة أسطورة الكوميديا سمير غانم في المسلسل، ورغم أنه يحل ضيف شرف على العمل، حيث لا يتعدى دوره ثلاث دقائق على الشاشة الصغيرة، إلا أن الجمهور ينتظر بفارغ الصبر لقاء أسطورتي الكوميديا معًا، حيث يعد المسلسل الظهور الأول لهما سويًا بعد قرابة ٣٣ عامًا على آخر عمل جمعهما.



وإلى جانب ظهور سمير غانم، من المتوقع مشاركة عدد من نجوم الصف الأول بالمسلسل كضيوف شرف، ومنهم: "أحمد السقا، ومنى زكي، وأحمد حلمي".











كما تظهر الإعلامية لميس الحديدي بشخصيتها الحقيقية في العمل، حيث يحل الزعيم ضيفًا على برنامجها "هنا العاصمة" للكشف عن كواليس قضايا الفساد أمام الرأي العام المصري.







لاشك أن الزعيم يسعى جيدًا لتصدر قوائم المشاهدة هذا الموسم بعد تراجع آخر أعماله، إلى جانب منافسة محمد رمضان بمسلسل "نسر الصعيد"، وعودة يحيى الفخراني القوية بمسلسل "بالحجم العائلي"، ومشاركة نيللي كريم السنوية بمسلسل "اختفاء"، وقد تصدق مساعي الزعيم هذه المرة خصوصًا مع تغيير تعاونه مع صناع الست مواسم الماضية، وفي النهاية لا يفصلنا عن المسلسل سوى أسبوعين للحكم عليه.











