الأهلي: حكم إلغاء غرامة مسك المقدرة بـ135 مليون جنيه نهائي ولا طعن عليه

قال المستشار القانونى للنادي الأهلي المستشار حلمى عبد الرازق، إن مركز التحكيم أخطأ عندما أقحم القلعة الحمراء فى خصومة مع شركة "مسك"، ولكننا نجحنا فى إسترداد حقوق النادي بالقانون واللوائح.

وأضاف "عبد الرازق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الإثنين، أننا أقمنا دعوة ببطلان حكم مركز التحكيم ضد النادي الاهلي بتغريمه 135 مليون جنيه لأنه حكم "معيب" وخارج عن الواقع.

وتابع: "دعوة البطلان لعبت دورا محوريا فى استرداد النادي الأهلي لحقوقه الفضائية، مشيرا إلى أن الاهلي لم يكن طرفا فى الخصومة بين شركة مسك وشركة الأهلي للإنتاج الفضائي.

وشدد "عبد الرازق" على أن الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي بإلغاء غرامة مسك الـ135 مليون جنيه نهائي ولا طعن عليه .