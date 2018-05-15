المقاصة يصرف مقدم تعاقد مدافعه الجديد

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، صرف مقدم تعاقد طه عادل والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسلم عادل مقدم تعاقده خلال اللقاء الذي عقده مع عبد السلام، اليوم عقب إعلان انتقاله للفريق الفيومي مطلع الموسم المقبل.

وكان المقاصة تعاقد مع طه عادل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، لمدة أربعة أعوام مقبلة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد يوم 26 مايو الجاري، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.