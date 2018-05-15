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"القابضة للصناعات الغذائية": لدينا 1259 منفذا ثابتا خاصا و70 معرضا لـ"أهلا رمضان"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 03:36 ص
القابضة للصناعات الغذائية: لدينا 1259 منفذا ثابتا خاصا و70 معرضا لـأهلا رمضان
الدكتور علاء الدين فهمي
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داليا الحسين
 
قال الدكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هناك 1259 منفذ ثابت خاص بالشركة بخلاف 70 معرضًا لـ "أهلا رمضان"، موضحا أنه تم الدفع بـ30 عربة متنقلة لتوفير متطلبات المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن منافذ أهلا رمضان على مستوى الجمهورية تعرض أكثر من 10 آلاف سلعة، مشيرا إلى أن الخصومات مقارنة بسعر السوق تتجاوز الـ 20%.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن كل المحافظات بها عدد كافٍ من منافذ "أهلا رمضان"، كما وفرت عدد كبير من المخازن.
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