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مرتضى منصور يسخر من فرج عامر: "مش هتقدر تنزل من الإسكندرية تاني"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:58 ص
مرتضى منصور يسخر من فرج عامر: مش هتقدر تنزل من الإسكندرية تاني
فرج عامر
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رقية جمال
 
سخر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، من تصريح فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، حول أنه سيحيله للجنة القيم، قائلًا: "اضحك واتسلى مع فرج الله".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc": "إيه علاقة مجلس النواب بواحد شتمني وقال عليا سافل فرديت عليه، دي مباراة ليس لها علاقة بمجلس النواب، وما يقوم به فرج عامر يتسبب في إحداث فتنة داخل البرلمان بأن يقوم بجمع توقيعات من اللجنة الرياضية، وأنا أجمع توقيعات من اللجنة التشريعية".

وتابع: "مش عايز اتكلم أكتر من كدا.. هيقعد في الإسكندرية مش هيعرف ينزل تاني عيب".
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