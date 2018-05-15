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عاجل.. كوريا الشمالية تبدأ تفكيك موقع التجارب النووية

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:09 ص
عاجل.. كوريا الشمالية تبدأ تفكيك موقع التجارب النووية
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أظهرت صوراً لأقمار الصناعية فى 7 مايو الماضى، أول دليل قاطع على بدء كوريا الشمالية تفكيك موقع التجارب النووية بالفعل، وفقاً لتخليل لموقع "38 نورث" الكورى الشمالى، اليوم.


ووعد زعيم كوريا الشمالية قبل يومين بتفكيك موقع التجارب النووية بالكامل، مقابل حصوله على وعد من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإلغاء العقوبات الاقتصادية وبدء استثمارات أمريكية فى بيونجيانج.

المزيد عن: كوريا الشمالية عالم التجارب النووية اخبار أمريكا
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