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سعد الهلالي: "مفيش آية في القرآن تنص على دفع الزكاة في رمضان"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:34 ص
سعد الهلالي: مفيش آية في القرآن تنص على دفع الزكاة في رمضان
الدكتور سعدالدين الهلالي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأمر بإخراج الزكاة جاء مطلقًا، معقبا: "مفيش آية بتقول إخرجوا الزكاة في رمضان".

وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، الإثنين، إلى أن هناك سببين لاختيار شهر رمضان لإخراج الزكاة، أحدهما أن الثواب يتضاعف في شهر رمضان، إضافة إلى أن عثمان بن عفان اختار شهر شعبان ليكون شهر جمع الديون لإخراج الزكاة، ومن ثم أصبح هناك تؤأمة بين شهر رمضان والزكاة.
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