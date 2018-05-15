سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)

تألقت النجمة الهندية سونام كابور، اليوم، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تسير عليها منذ 8 سنوات.

سونام التي تزوجت الأسبوع الماضي من رجل الأعمال أناند أهوجا، لم تفوت حضور كان هذا العام، بل حاولت أن تكون مختلفة حيث إرتدت أزياءًا هندية من تصميم رالف و روسو، ورفعت شعرها عن كتفيها وزادت من أناقتها بماكياج هادئ وأقراط ساحرة.





وكان مايكل روسو و تمارا رالف قد حضرا زفاف سونام الأسبوع الماضي، وقد أعلنت هي بدورها أنهما سيكونا مصمما فستانها في كان، فهي واحدة من القلائل في الهند الذين يرتدون من مصممين عالميين.