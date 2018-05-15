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سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:02 ص
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور
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شيماء أحمد
 
تألقت النجمة الهندية سونام كابور، اليوم، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تسير عليها منذ 8 سنوات.

سونام التي تزوجت الأسبوع الماضي من رجل الأعمال أناند أهوجا، لم تفوت حضور كان هذا العام، بل حاولت أن تكون مختلفة حيث إرتدت أزياءًا هندية من تصميم رالف و روسو، ورفعت شعرها عن كتفيها وزادت من أناقتها بماكياج هادئ وأقراط ساحرة.


وكان مايكل روسو و تمارا رالف قد حضرا زفاف سونام الأسبوع الماضي، وقد أعلنت هي بدورها أنهما سيكونا مصمما فستانها في كان، فهي واحدة من القلائل في الهند الذين يرتدون من مصممين عالميين.

سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
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