سونام كابور تتألق بالأزياء الهندية في مهرجان كان السينمائي (صور)
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:02 ص
شيماء أحمد
تألقت النجمة الهندية سونام كابور، اليوم، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تسير عليها منذ 8 سنوات.
سونام التي تزوجت الأسبوع الماضي من رجل الأعمال أناند أهوجا، لم تفوت حضور كان هذا العام، بل حاولت أن تكون مختلفة حيث إرتدت أزياءًا هندية من تصميم رالف و روسو، ورفعت شعرها عن كتفيها وزادت من أناقتها بماكياج هادئ وأقراط ساحرة.
وكان مايكل روسو و تمارا رالف قد حضرا زفاف سونام الأسبوع الماضي، وقد أعلنت هي بدورها أنهما سيكونا مصمما فستانها في كان، فهي واحدة من القلائل في الهند الذين يرتدون من مصممين عالميين.