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زعيم المعارضة البريطانية يدين الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.. ويطالب برد أقوى

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:01 ص
زعيم المعارضة البريطانية يدين الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.. ويطالب برد أقوى
مسيرات غزة
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خاطر عبادة
 

اتهّم زعيم المعارضة البريطانية جيريمى كوربين، إسرائيل بارتكاب انتهاكات صارخة بعد قتلها 55 متظاهراً فلسطينياً وإصابة 2700 أخرين، أغلبهم بطلق نارى خلال مسيرات حدودية رافضة لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.


  وأثارت حمامات الدماء فى غزة، دعوات دولية لضبط النفس، من بينها بريطانيا، وانتقادات أقوى، من دول أخرى، مثل تركيا التى أدانت الإبادة الجماعية.


بينما أكدّ كوربين، أنّ رد بريطانيا والدول الغربية غير ملائم كلياً، متهماً إسرائيل بالتجاهل غير المبرر للقانون الدولى، وفقاً لصحيفة ديلى ميرور.

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