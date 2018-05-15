حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15/5/2018 في مصر والدول العربية

نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 31 والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

الطقس فى الأردن





نهاراً:

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء غالباً مُشمسة وربيعية مُعتدلة في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الاجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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