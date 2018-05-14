أبوريدة يصل للقاهرة فجرًا بسبب كأس مصر

يصل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى القاهرة فجر الثلاثاء، عائدًا من فرنسا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

وكان أبوريدة، تعرض لوعكة صحية سافر على إثرها إلى باريس لعمل بعض التحاليل والإطمئنان على حالته الصحية.





ومن المقرر أن يحضر أبوريدة، مباراة الزمالك وسموحة، في نهائي كأس مصر والإشراف على تسليم كأس البطولة للفائز.





ويلتقي سموحة الزمالك، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن نهائي كأس مصر.