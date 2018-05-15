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تفاصيل منافذ سلع "أمان" التابعة لوزارة الداخلية

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:56 ص
تفاصيل منافذ سلع أمان التابعة لوزارة الداخلية
اللواء أشرف محمود
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أمنية فوزي
 
أوضح اللواء أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية لبحوث الاستثمار، والمشرف على منافذ "أمان"، أن منظومة أمان بدأت خلال عام 2015، في أعقاب ارتفاع الأسعار غير المبرر والمبالغ فيه عقب ارتفاع سعر الصرف.

وأضاف "محمود"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامي لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، الإثنين، أن هذه المرحلة بدأت بـ120 منفذًا، وتم افتتاح المنظومة في 2015، ثم توسعت حتى وصلت لـ500 منفذ على مستوى الجمهورية، ووصلت الآن إلى 1000 منفذ ثابت ومتنقل، وتم عمل بنية أساسية للمنظومة، وإمدادها بالثلاجات والمخازن والسيارات المجهزة.

وقال إن كل أنواع السلع متواجدة في المنظومة، بلتركيز على السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن البسيط، وإن المنظومة غير هادفة للربح وتنحاز للفقراء والبسطاء، وتقدم السلع بأسعار مخفضة، أقل من أسعار السوق بنسبة تصل من 15 إلى 20%.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن المنظومة لها عمل اجتماعي أيضًا لمساعدة الغارمين وغيرهم، ويتم تجهيز كرتونة رمضان لتوزيعها على عدد من المحافظات.
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