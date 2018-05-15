محافظ الدقهلية: اكتشفنا وقائع التعذيب في دار فجر الإسلام.. وأحالنا المسؤول للتحقيق

قال الدكتور أحمد شعراوي، محافط الدقهلية، إن المحافظة هي من اكتشفت وقائع التعذيب في دار فجر الإسلام للايتام، وهي من قامت بالإبلاغ عن ذلك، لافتًا إلى ضرورة فصل الأيتام وفقًا لفئات عمرانية معينة في دور للأيتام.



وأضاف "شعراوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، الإثنين، أن هذه الدار كانت من الدور التي تقدم خدمة مميزة جدًا، لكن رد فعل أحد الأيتام الذي تجاوز عمره 16 عامًا هو من أدى لتجاوز المشرف وقيامه بتعذيبه، معقبًا: "أي متجاوز لا بد أن يعاقب مهما كان السبب".



وأشار إلى أنه قام بوقف الموظف المتعدي على الطفل اليتيم، معقبًا: "المفروض الطفل ده ما يكونش في الدار في سن الـ16 عامًا، ده ليه أهل، والمفروض يروحلهم".



ولفت إلى أن استمرارية الموظف في القيام بوقائع تعذيب ضد بعض الأطفال يدل على أنه لم يكن يرى أنه مخطئ.

