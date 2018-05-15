البابا تواضروس عن "شهداء ليبيا": ما أشهى أن ينتقلوا على اسم الله (صور)

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه م اأشهى أن ينتقل الإنسان وعلى فمه وفي لسانه اسم الله.





وأضاف البابا تواضروس، أننا أمام الموت لا نملك إلا ثلاث، أن نؤمن ونرضى ونشكر.





جاء ذلك في ختام صلوات شهداء الوطن والكنيسة، التي أقيمت في ساحة مهبط مطار القاهرة، وصلى خورس الكلية الإكليريكية لحن "أكسيوس" أي مستحق.



