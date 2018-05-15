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البابا تواضروس عن "شهداء ليبيا": ما أشهى أن ينتقلوا على اسم الله (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:48 ص
البابا تواضروس عن شهداء ليبيا: ما أشهى أن ينتقلوا على اسم الله (صور)
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إيريني صفوت
 
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه م اأشهى أن ينتقل الإنسان وعلى فمه وفي لسانه اسم الله.

وأضاف البابا تواضروس، أننا أمام الموت لا نملك إلا ثلاث، أن نؤمن ونرضى ونشكر.

جاء ذلك في ختام صلوات شهداء الوطن والكنيسة، التي أقيمت في ساحة مهبط مطار القاهرة، وصلى خورس الكلية الإكليريكية لحن "أكسيوس" أي مستحق.

كان الشهداء الـ20 قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، وكشف التنظيم من خلال مقطع فيديو تم بثه على موقع التنظيم في شهر فبراير من عام 2015، وأظهر الفيديو تمسك الشهداء بمسيحيتهم حتى النفس الأخير، كما شهد بتمسكهم بإيمانهم قاتلوهم أيضًا وفقًا لما جاء في الفيديو ذاته.
البابا تواضروس عن "شهداء ليبيا": ما أشهى أن ينتقلوا على اسم الله (صور)
البابا تواضروس عن "شهداء ليبيا": ما أشهى أن ينتقلوا على اسم الله (صور)
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