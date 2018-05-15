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محلل: إسرائيل مارست كل ما يكفي لتهويد القدس

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:15 ص
محلل: إسرائيل مارست كل ما يكفي لتهويد القدس
أكرم عطالله - كاتب ومحلل سياسي
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قال أكرم عطالله، الكاتب والمحلل السياسي، إن أمريكا لم تغير من الأمر شيئا، فالقدس محتلة منذ 51 عامًا، وإسرائيل مارست كل ما يكفي لتهويد المدينة، وسيطرت عليها سيطرة تامة، وظل الوضع قائمًا والعالم العربي غير معترف بذلك، لكن رد الفعل العربي لم يرق إلى أن تغير إسرائيل من الأمر شيئا.

وأضاف عطالله، خلال التغطية الاخبارية الخاصة التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي  بهاء ملحم، أن الكثير صدق أن أمريكا يمكن أن تغير جلدها وتكون الوسيط، واتضح أكثر من مرة أن رؤساء أمريكا لم يكونوا سوى سعاة بريد لرؤساء وزراء إسرائيل، كما اتضح أن إدارة ترامب كانت أكثرهم وضوحًا وتبنت الرواية الإسرائيلية بشكل واضح، وخالفت القانون الدولي وارتكبت جريمة بحق فلسطين وبحق عملية السلام.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين العزل على حدود غزة، تزامنا مع تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس، الإثنين، فيما أطلقت نداءات استغاثة لدعم المستشفيات والمركز الطبية مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، إن 52 استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات على حدود قطاع غزة، وأصيب أكثر من ألفي آخرين.
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