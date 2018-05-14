"مدني سكاكا" يخمد حريقًا نشب بمنزل من جراء عبث الأطفال بألعاب نارية

تمكن الدفاع المدني بسكاكا من إخماد حريق نشب بمنزل في حي اللقائط، وتسبب في حالة اختناق لفتاة من جراء عبث الأطفال بالألعاب النارية.





وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي أنه في تمام الساعة ( ٤٥ :٢١) من يوم الاثنين الموافق ٢٨-٨-١٤٣٨ هـ تبلغنا عن حادث حريق منزل بحي اللقائط وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق داخل صالة بالدور الثاني لمنزل مكون من دورين تم إخماده ونتج عن الحادث إصابة فتاة بحالة اختناق ونقلت بوساطة الهلال الأحمر إلى المستشفى. وفق صحيفة "سبق"





وأضاف المقدم "الرويلي" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الحادث ناتجة عن عبث الأطفال بالألعاب النارية داخل المنزل.





ودعا الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، بمتابعة أطفالهم في المنزل وإبعادهم عن مكامن الخطر فيه والحذر من استخدام الألعاب النارية للأطفال مع تمنياته بالسلامة للجميع.



