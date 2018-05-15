زي النهاردة بتاريخ 15-5-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-5-2018





أحـــــــــداث





1571 - التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.





1919 - إنتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة.





1923 - تأسيس إمارة شرق الأردن.





1932 - اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.





1940 - تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز.





1948 - الجيوش العربية تدخل فلسطين أبان حرب فلسطين، والإعلان عن قيام دولة إسرائيل، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.





1957 - المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.





1957 - الإعلان عن استقلال النمسا.





1972 - إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا.





1974 - ولادة أول متجر ملائم في تايتو بطوكيو من شركة «سفن إيليفن».





1980 - إسرائيل تعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد.





1988 - الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها.





1990 - الموسيقار ياني يصدر ألبومه السادس بعنوان (Reflections of Passion) والذي يحتوي على 15 مقطوعة.





1991 - نادي مانشستر يونايتد يحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس بعد فوزها في النهائي على نادي برشلونة بنتيجة 2-1.





2004 - سقوط طائرة تدريب سعودية من نوع «هوك» ومقتل قائدها.





2004 - جنوب أفريقيا تفوز بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.





2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجري إصلاحات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل جوانتانامو للأجانب المشتبه في علاقتهم بالإرهاب مما أغضب مؤيدين له قالوا إنه حنث بوعد بإنهاء المحاكم المثيرة للجدل التي شكلتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.





2011 - مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين في هضبة الجولان وقطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان في ذكرى يوم النكبة تؤدي إلى إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي وتسقط العشرات بين قتلى وجرحى.





2011 - انتخاب وزير الخارجية المصري نبيل العربي أمينًا عامًا جديدًا لجامعة الدول العربية خلفًا لعمرو موسى وذلك بعد قيام مصر بتبديل مرشحها السابق للمنصب مصطفى الفقي وسحب قطر لمرحشها عبد الرحمن بن حمد العطية.





2012 - فرانسوا أولاند يتسلم مهامه رئيسًا لفرنسا خلفًا لنيكولا ساركوزي، ويعين فور توليه السلطة جان مارك أيرو رئيسًا للحكومة.





2015 - الانقلاب العسكري في بوروندي يفشل بعد بدايته في 13 مايو، والرئيس بيير نكورونزيزا يدخل البلاد، ويتم توقيف عدة قائمين بالمحاولة.





مــــــواليــــــــد





1048 - عمر الخيام، عالم وشاعر فارسي.





1567 - كلاوديو مونتيفيردي، موسيقي إيطالي.





1773 - الأمير ميترنيخ، سياسي نمساوي.





1856 - ليمان فرانك بوم، كاتب أمريكي.





1859 - بيار كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903.





1891 - ميخائيل بولغاكوف، روائي مسرحي روسي.





1901 - لويس مونتي، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إيطالي.





1903 - ماريا رايشه، عالمة آثار ورياضيات ألمانية.





1911 - هيرتا أوبرهاوزر، دكتورة نازية اشتهرت بالتجارب البشعة على البشر.





1915 - كامل التلمساني، مخرج وكاتب مصري.





1915 - بول سامويلسون، اقتصادي أمريكي حائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1970.





1920 - الكاردينال نصر الله بطرس صفير، بطريرك الكنيسة المارونية السادس والسبعون.





1926 - عادل المهيلمي، ممثل مصري.





1937 - مادلين أولبرايت، سياسية أمريكية وأول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة.





1938 - إنعام محمد علي، مخرجة مصرية.





1951 - فرانك ويلكزك، عالم فيزياء نظرية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.





1952 - شاز بالمينتري، ممثل أمريكي.





1953 - مايك أولدفيلد، موسيقي بريطاني.





1954 - إيريك غيريتس، لاعب ومدرب كرة قدم بلجيكي.





1964 - لارس لوك راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك.





1967 - مادهوري ديكسيت، ممثلة هندية.





1967 - ستريدا جعجع، سياسية لبنانية.





1969 - أصالة نصري، مغنية سورية.





1970 - فرانك ديبور، لاعب كرة قدم هولندي.





1970 - رونالد ديبور، لاعب كرة قدم هولندي.





1972 - معين شريف، مغني لبناني.





1974 - خالد الفضلي، لاعب كرة قدم كويتي.





1976 - جاسيك كرزينوفيك، لاعب كرة قدم بولندي.





1978 - إدواردو سيزار غاسبار، لاعب كرة قدم برازيلي.





1980 - هاني حسين، ممثل مصري.





1981 - باتريس إيفرا، لاعب كرة قدم فرنسي.





1982 - سيغوندو كاستيلو، لاعب كرة قدم إكوادوري.





1982 - ليال عبود، مغنية بوب، وراقصة مسرح لبنانية.





1986 - ماتياس فيرنانديز، لاعب كرة قدم من تشيلي.





2002 - حلا الترك، مغنية بحرينية.





وفيــــــــات





392 - فالنتينيان الثاني، إمبراطور روماني.





1157 - يوري دولغوروكي، أمير روسي ومؤسس مدينة موسكو.





1174 - نور الدين زنكي، حاكم حلب.





1886 - إيميلي ديكنسون، شاعرة أمريكية.





1924 - بول دو كونستنت، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.





1932 - إينوكاي تسويوشي، رئيس وزراء اليابان.





1935 - كازيمير ماليفيتش، رسام روسي.





1997 - سعد الله ونوس، كاتب مسرحي سوري.





2007 - جيري فالويل، قس أمريكي.





2010 - محمد أحمد الرشيد، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.





2012 - زكريا محيي الدين، عسكري وسياسي مصري.





2012 - كارلوس فوينتس، روائي وعالم اجتماع ودبلوماسي مكسيكي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات





اليوم العالمي للأسرة.





ذكرى النكبة.





عيد الجيش في سلوفينيا.



